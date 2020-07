Paraja, shëndeti, puna, dashuria…. ky është parashikimi i yjeve për sot

Dashi

Xhelozia dhe posesiviteti ka rrezik t’iu prishe pune gjate kësaj dite ne jetën tuaj sentimentale. Here pas here do ketë edhe debate te forta te cilat do ju mërzitin pa mase. Beqaret bëjnë mire t’i marrin gjerat shtruar ne mënyrë qe te mos kenë probleme ne te ardhmen. Financat duhet t’i keni kujdes ne çdo moment sepse shpenzimet e tepërta mund te sjellin tronditje.

Demi

Jupiteri, planeti i lumturisë, do influencoje se tepërmi sot jetën tuaj sentimentale. Do kaloni çaste te mrekullueshme te cilat do ju çojnë ne qiell te shtate. Beqaret do jene me shume fat se kurrë ne dashuri dhe gjerat do fillojnë te marrin një tjetër drejtim. Financat do jene shume delikate. Shmangni çdo lloj shpenzimi te tepruar sepse situata mund te dale tërësisht jashtë kontrollit.

Binjaket

Konfigurimi i yjeve do jete harmonik gjate kësaj dite dhe gjerat do ecin me mire se me pare. Do ndiheni krenare për partnerin dhe do e dashuroni me më shume pasion atë. Beqaret duhet te tregohen me vigjilente dhe ne asnjë mënyrë nuk duhet te hedhin hapa te pamenduara. Ne planin financiar nuk duhen ndërmarrë rreziqe vetëm për ta stabilizuar situatën.

Gaforrja

Do e lini shume pas dore partnerin tuaj gjate kësaj dite dhe ka rrezik qe ai te mërzitet tej mase. Ndryshoni sa me shpejt rutinën nëse nuk doni qe ai te bjere ne krahët e dikujt tjetër. Beqaret nuk do ndihen ende gati te ndryshojnë statusin dhe do vazhdojnë jetën si gjithmonë. Financat nuk do varen vetëm nga ju. Gjithsesi bëni aq sa keni mundësi për te ruajtur qëndrueshmërinë.

Luani

Rutina do ju krijoje shume probleme gjate kësaj dite juve qe keni ne një lidhje. Duhet patjetër te flisni me partnerin dhe te mendoni te provoni eksperienca te reja. Beqaret do kenë mundësi pa fund për takime dhe ka mundësi ta ndryshojnë njëherë e mire statusin. Financat do jene disi me te mira se kohet e fundit megjithatë serish duhet pasur kujdes.

Virgjeresha

Dite shume impulsive kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do keni mosmarrëveshje te shumta me partnerin dhe do ndiheni keq. Beqaret do ndihen me shume se kurrë gati për ta filluar një lidhje serioze. Mundësitë do jene te mrekullueshme. Financat do kenë përmirësime te vogla fale ndihmës qe do iu japin disa familjare. Falënderojini dhe mendoni qe t’ua shpërbleni një dite.

Peshorja

Do ndiheni gati te filloni një lidhje serioze gjate kësaj dite juve qe jeni ne një lidhje dhe shume gjera kane për te ndryshuar. Beqaret me ne fund do e gjejnë shpirtin e tyre binjak. Gjithçka do marre një tjetër pamje dhe një tjetër kuptim. Ne planin financiar duhet ta hidhni çdo hap te mirëmenduar. Sot do jeni te detyruar te kryeni disa shpenzime te konsiderueshme, por te nevojshme.

Akrepi

Emocionet qe do përjetoni sot ne jetën tuaj ne çift do jene te njëpasnjëshme. Ne krahët e partnerit tuaj do ndiheni si ne parajse. Beqaret qe ne orët e para te mëngjesit do kenë takime mbresëlënëse. E gjithë dita do ju ece mbare. Financat do përmirësohen ndjeshëm fale gjithë përpjekjeve qe keni bere se fundmi. Do ndiheni krenare dhe do kryeni ndonjë shpenzime me tepër.

Shigjetari

Nga njëra ane Jupiteri do e mbroje jetën tuaj sentimentale, e nga ana tjetër Marsi do ju beje kokëfortë dhe aspak tolerante. Do jeni te dyzuar dhe situata nuk do jete aspak e qete. Beqaret duhet te mendojnë për te nesërmen dhe jo te përfitojnë nga çdo mundësi për aventure. Gjendja financiare do jete mjaft delikate. Nuk do kryeni dot as disa shpenzime te domosdoshme.

Bricjapi

Marrëdhënia ne çift do jete me harmonike dhe me e bukur se kurrë sot. Do qëndroni me shume kohe se bashku dhe do flisni hapur për gjithçka. Beqaret nuk do kenë as kohen dhe as durimin e duhur për te dale neper takime. Financat do favorizohen gjithë kohës nga Plutoni. Gjendja do vazhdoje te mbetet e mire dhe aspak shqetësuese.

Ujori

Nëse jeni ne një lidhje te qëndrueshme dhe afatgjate, nuk do prekeni aspak nga ndikimi negativ i Hënës. Nëse nga ana tjetër marrëdhënia juaj ne çift ka kohe qe është delikate, sot situata do behet edhe me problematike. Beqaret do kenë te tjera synime ne jete dhe nuk do kërkojnë me ngulm princin e tyre te kaltër. Ne planin financiar shtrëngojeni pak rripin e shpenzimeve.

Peshqit

Ka rrezik qe situata ne çift te jete katastrofike gjate kësaj dite. Do debatoni për çdo gjë me partnerin tuaj sepse nuk do bini dakord për disa pika. Beqaret ka gjase te hedhin hapat e para drejt një lidhjeje te qete dhe afatgjate. Financat do jene shume te turbullta. Nuk është ende koha për te kryer çmenduri. Ruajeni veten qe te mos bini ne humnere.