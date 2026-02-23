Para e stoli ari, policia jep detaje nga vjedhja në një shtëpi në Klinë
Një vjedhje e rëndë raportohet të ketë ndodhur dje në fshatin Sferkë të Klinës.
Policia njoftoi se persona të panjohur me përdorim të forcës kanë depërtuar në shtëpinë e viktimës dhe kanë vjedhur para të gatshme, si dhe stoli ari.
Njësitë relevante policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe janë duke e hetuar rastin për të cilin është njoftuar edhe prokurori./Lajmi.net/