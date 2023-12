Pankartat e Ataturkut nuk lejoheshin, anulohet Superkupa e Turqisë

Galatasaray dhe Fenerbahçe refuzuan të dilnin në fushë sepse nuk lejoheshin pankartat dhe bluzat e Ataturkut, pasi shteti i Turqisë ka 100 vjetorin.

Ndeshja e Superkupës ishte planifikuar të luhej sot në Riad nga ora 18:45.

Kjo pasi Galatasaray dhe Fenerbahçe nuk u lejuan të mbanin bluza dhe pankarta të Ataturkut dhe skuadrat refuzuan të dilnin në fushë. Kur kërkesat nuk u plotësuan, klubet u njoftuan se ndeshja u anulua.

Autoritetet pastaj filluan evakuimin e stadiumit Al Awwal.

Autoritetet saudite lejuan këndimin e himnit kombëtar dhe shpalosjen e flamurit turk, por nuk lejuan që të shfaqen bluzat dhe pankartat e Ataturkut. /Lajmi.net/

🚨🇹🇷 Super Cup final tonight between Galatasaray-Fenerbahçe in Saudi Arabia in serious risk of cancellation! 🇸🇦

Both teams want to walk out with Mustafa Kemal Atatürk t-shirts, this has not been approved.

Less than 40 minutes to kick-off and teams have not left hotel yet. pic.twitter.com/p8DAU8HroW

— EuroFoot (@eurofootcom) December 29, 2023