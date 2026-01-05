Pamjet dramatike të transferimit të Maduros drejt gjykatës
Bota
Udhëheqësi i arrestuar i Venezuelës, Nicolás Maduro, u dërgua sot në gjykatën federale në Nju Jork, nën akuzat për vepra të ndryshme penale që lidhen me drogën dhe armët.
Imazhet dramatike të publikuara treguan Maduron dhe gruan e tij, Cilia Flores, me pranga, të rrethuar nga policë të armatosur.
Ata u transferuan nga një automjet i blinduar në një helikopter në Nju Jork.
Në këtë VIDEO të publikuar nga BBC mund t’i ndiqni pamjet.