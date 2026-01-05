Pamjet dramatike të transferimit të Maduros drejt gjykatës

Udhëheqësi i arrestuar i Venezuelës, Nicolás Maduro, u dërgua sot në gjykatën federale në Nju Jork, nën akuzat për vepra të ndryshme penale që lidhen me drogën dhe armët. Imazhet dramatike të publikuara treguan Maduron dhe gruan e tij, Cilia Flores, me pranga, të rrethuar nga policë të armatosur. Ata u transferuan nga një automjet…

Bota

05/01/2026 17:27

Udhëheqësi i arrestuar i Venezuelës, Nicolás Maduro, u dërgua sot në gjykatën federale në Nju Jork, nën akuzat për vepra të ndryshme penale që lidhen me drogën dhe armët.

Imazhet dramatike të publikuara treguan Maduron dhe gruan e tij, Cilia Flores, me pranga, të rrethuar nga policë të armatosur.

Ata u transferuan nga një automjet i blinduar në një helikopter në Nju Jork.

Në këtë VIDEO të publikuar nga BBC mund t’i ndiqni pamjet.

Artikuj të ngjashëm

January 5, 2026

Maduro para gjykatës: Jam i pafajshëm, jam njeri i mirë

Lajme të fundit

​Ja sa do të rriten faturat e ujit për qytetarët dhe bizneset

Përditësimi i fundit nga KQZ: VV siguron mandatin...

Yll Limani për Dacin: Njëri prej njerëzve që...

Maduro para gjykatës: Jam i pafajshëm, jam njeri i mirë