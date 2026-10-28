Pamje tronditëse: Jeton Sylaj ia djeg rrobat Arlindës, publikohet edhe biseda telefonike me zë, ku e kërcënonte se nuk do ja lejonte as të fliste me djalin

Pamje të një videoje, e cila është përmendur në aktakuzën ndaj Jeton Sylajt, ish-bashkëshortit të Arlinda Zekajt, janë publikuar. Bëhet fjalë për videon që, sipas deklarimeve të Arlindës të përfshira në dosjen e Prokurorisë, ish-bashkëshorti i saj ia kishte dërguar, ku shihej duke ia djegur rrobat në oborrin e shtëpisë, krahas përdorimit të gjuhës fyese…

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28/10/2026 23:45

Pamje një videoje, e cila është përmendur aktakuzën ndaj Jeton Sylajt, ish-bashkëshortit Arlinda Zekajt, janë publikuar.

Bëhet fjalë për videon që, sipas deklarimeve Arlindës përfshira dosjen e Prokurorisë, ish-bashkëshorti i saj ia kishte dërguar, ku shihej duke ia djegur rrobat oborrin e shtëpisë, krahas përdorimit gjuhës fyese dhe kërcënuese ndaj saj, transmeton lajmi.net.

Sipas aktakuzës, Arlinda kishte deklaruar se Jeton Sylaj ia kishte marrë rrobat, i kishte nxjerrë oborr dhe pas ua kishte vënë flakën. Ajo kishte thënë gjithashtu se ai e kishte incizuar ngjarjen dhe videon ia kishte dërguar asaj, cilën pas ishte e gatshme ta dorëzonte si dëshmi Polici.

Rasti i djegies rrobave ishte përmendur edhe aktakuzën e Prokurorisë Themelore Pejë, ngritur 23 tetor 2026 ndaj Jeton Sylajt për veprën penale kanosjes. Sipas dokumentit, Arlinda kishte raportuar se gjatë martesës kishte përjetuar dhunë psikologjike dhe fizike, ndërsa kishte deklaruar se ndihej e rrezikuar nga ish-bashkëshorti.

25 tetor, Arlinda u vra Vitomiricë Pejës, pak pasi ishte kthyer shtëpi e shoqëruar nga Policia. Për vrasjen dyshohet Albert Sylaj, vëllai i Jeton Sylajt.

Ngjarja ka nxitur reagime shumta dhe pyetje për mënyrën se si institucionet i trajtuan raportimet dhe kërkesat e Arlindës për mbrojtje.

Pamjet e publikuara emisionin “MAT” Klan Kosova mund t’i ndiqni poshtë./lajmi.net/

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