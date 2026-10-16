Pamje të rënda nga protesta në Tiranë: Pak më përpara i tregoi se nuk kishte asgjë në çantë – Protestuesi rrihet brutalisht dhe tërhiqet zvarrë

Pamje të siguruara nga Lajmi.net nga vendi i ngjarjes shfaqin një moment të tensionuar gjatë protestës së sotme në Tiranë, ku një protestues shihet duke u goditur nga policia dhe më pas duke u tërhequr zvarrë. Në pamjet shihen veprimet e zyrtarëve policorë ndaj protestuesit, në një moment që ngre shqetësime për mënyrën e ndërhyrjes…

Lajme

16/10/2026 22:44

Pamje të siguruara nga Lajmi.net nga vendi i ngjarjes shfaqin një moment të tensionuar gjatë protestës së sotme në Tiranë, ku një protestues shihet duke u goditur nga policia dhe më pas duke u tërhequr zvarrë.

Në pamjet shihen veprimet e zyrtarëve policorë ndaj protestuesit, në një moment që ngre shqetësime për mënyrën e ndërhyrjes së forcave të rendit ndaj pjesëmarrësve në protestë, raporton lajmi.net

Ndonëse djaloshi pak më parë u tregoi se nuk kishte asgjë në çantën e tij që mbante me vete, vetem libra, nje fletore dhe stilolaps – Policia e shtetit nuk u kursyen duke e rrahur brutalisht atë.

VIDEO

Ngjarja është regjistruar gjatë zhvillimeve të sotme në kryeqytetin shqiptar, ku situata është shoqëruar me tensione mes protestuesve dhe policisë./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

October 16, 2026

Situata para kryeministrisë, mediat në Shqipëri raportojnë për një marrëveshje mes...

October 16, 2026

Persona të maskuar sulmojnë me molotov Bashkinë e Shkodrës

October 16, 2026

Protestuesit hedhin në lumin Lanë deputetin e PD-së, Klevis Balliu, ndërhyn...

October 16, 2026

Zvicra urdhëroi dëbimin e 250 shqiptarëve e kosovarëve të dënuar gjatë...

October 16, 2026

Gjermani: 18-vjeçari përplas Ferrarin në shtyllën e urës, dëmet kapin qindra...

October 16, 2026

Trump shkarkon mikun e tij të vjetër, Paolo Zampolli, nga pozita...

Lajme të fundit

Situata para kryeministrisë, mediat në Shqipëri raportojnë për...

Persona të maskuar sulmojnë me molotov Bashkinë e Shkodrës

Yll Limani del në mbështetje të protestave në...

Protestuesit hedhin në lumin Lanë deputetin e PD-së,...