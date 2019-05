Pamje të frikshme në rrugët e qytetit më të dhunshëm në botë

Gangsteri i frikësuar i Karkasit, El Negrito, 24 vjeç, fle me një revolver argjendi nën jastëkun e tij dhe thotë se nuk e mban mend numrin e personave që ka vrarë.

Por me gjithë rekordin e tij të përgjakshëm, vrasësi thotë se mbajtja e një arme është tashme një luks me inflacionin në rritje në ekonominë e presidentit Nicolas Maduro.

“Nëse e zbrazni armën tuaj, ju jeni duke shkrepur $ 15”, tha El Negrito, i cili foli për Associated Press me kushtin që të identifikohej vetëm me emrin e rrugës dhe është fotografuar duke veshur një maskë për të mos tërhequr vëmendjen e padëshiruar. “Kur ju humbni pistoletën tuaj ose policia e merr atë, ju po hidhni 800 dollarë.”

Maduro fajëson për këtë hiperinflacion administratën e Donald Trumpm duke e mbytur industrinë e tij të naftës me sanksione të rënda dhe përballet me sfida nga Juan Guaido, i cili mbështetet nga kombet perëndimore.

Guaido – i cili premton demokracinë dhe industrinë e restauruar – është quajtur një kukull e Uashingtonit nga Maduro, ndërsa diktatori socialist merr mbështetjen e tij të jashtme nga Vladimir Putin.

Zyrtarët e administratës socialiste të Maduro-s ndaluan botimin e statistikave që tregojnë trendet e krimit shumë kohë më parë.

Rënia ekonomike dhe trazirat politike në kombin e dikurshëm të naftës, e kanë zhytur Venezuelën në paligjshmëri.

Si rezultat i kaosit, krimi u shndërrua në formë. Ndërkohë, trafikimi i drogës dhe minierat ari të paligjshme janë bërë aktivitete të paracaktuara për krimin e organizuar.

“Venezuela mbetet një nga vendet më të dhunshme në botë”, tha Dorothy Kronick, i cili jep mësim në Shkencat Politike në Universitetin e Pensilvanisë dhe ka kryer kërkime të gjera në lagjet e varfra të Karakas.