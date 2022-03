Pamje nga droni: Ukrainasit shkatërrojnë tankun rus me armën amerikane

Një video-incizim nga droni tregon goditjen që e merr tanku rus nga arma Javelin.

Ukraina ka hyrë në ditën e 14-të të luftës. Evakuimet nga qyteti verilindor Sumi janë kryer me sukses. Guvernatori i qytetit ka thënë se 5,000 persona besohet se janë larguar nga ky qytet në dy fazat e evakuimit.

Sumi, qytet afër kufirit me Rusinë, është përballur me bombardime të ashpra në ditët e fundit. Vetëm të hënën, 22 persona kanë vdekur – përfshirë tre fëmijë – si pasojë e sulmeve ajrore ruse, kanë thënë zyrtarët lokalë.

Drone footage of a Russian AFV getting hit by an Ukrainian anti-tank missile (reportedly a Javelin).#Ukraine #Russia pic.twitter.com/WjjkUBPPDL

— BlueSauron👁️ (@Blue_Sauron) March 9, 2022