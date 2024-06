Pamje nga arrestimi i të dyshuarve për fajde në Gjilan, dyshohet se viktimës i shkaktuan dëme në vlerë 600 mijë euro

Policia e Kosovës prej dy ditësh është duke realizuar aksione në lidhje me dyshimin për “Fajde”.

Një aksion i realizuar dje në Prishtinë dhe në Pejë ka quar në arrestimin e pesë personave të dyshimtë.

Ndërsa sot Njësitë e Specializuara të Policisë së Kosovës kanë realizuar po ashtu një aksion tjetër në Gjilan.

“Ky operacion policor u realizua pas ndërmarrjes së veprimeve operative hetimore në bashkëpunim dhe koordinim me Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës, me qëllim të identifikimit dhe arrestimit të personave të dyshuar të përfshirë në veprat penale “Fajde dhe Detyrim”.Gjatë hetimit të këtij rasti janë arrestuar dy persona të dyshuar, një mbetet në kërkim policorë, si dhe janë gjetur prova se të dyshuarit dyshohet se kanë kryer veprat penale të fajdes dhe detyrimit për të cilat janë hetuar.Personat e arrestuar dyshohet se në këtë rast kanë ushtruar presion dhe kërcënime ndaj viktimës me qellim të marrjes së interesit nga veprimtaria e fajdes dhe si rezultat i veprimeve të kundërligjshme personat e dyshuar i kanë shkaktuar dëme materiale viktimës në vlerën mbi 600.000 euro”,thuhet në njoftimin për media.

Gjithashtu u theksua se gjatë operacionit policor në cilësi të provave materiale janë sekuestruar tri vetura, motorë sportiv, armë dhe municion, kartëmonedha euro, dokumente të ndryshme si dhe dëshmi tjera materiale të cilat do të përdoren në procedurën penale ndaj të dyshuarve.

“Policia e Kosovës mbetet e përkushtuar në luftimin e të gjitha veprimtarive të kundërligjshme dhe sjelljen para organeve të drejtësisë së personave të dyshuar”./Lajmi.net/