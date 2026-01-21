Pala serbe njofton për raund të ri të dialogut nesër, Kryenegociatori Petkoviq ka udhëtuar drejt Brukselit
Një delegacion nga Beogradi, i udhëhequr Kryenegociatori serb Petar Petkoviq, ka mbërritur sonte në Bruksel, ku do të marrë pjesë në një raund të ri dialogu me palën kosovare të enjten, nën ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, raportojnë mediat serbe. Sipas këtyre raportimeve “delegacioni i Beogradit do të këmbëngulë veçanërisht në formimin urgjent të Asociacionit të…
Lajme
Një delegacion nga Beogradi, i udhëhequr Kryenegociatori serb Petar Petkoviq, ka mbërritur sonte në Bruksel, ku do të marrë pjesë në një raund të ri dialogu me palën kosovare të enjten, nën ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, raportojnë mediat serbe.
Sipas këtyre raportimeve “delegacioni i Beogradit do të këmbëngulë veçanërisht në formimin urgjent të Asociacionit të Komunave Serbe, “por do të theksojë edhe pozicionin e vështirë të popullit serb në Kosovë dhe për shkak të lëvizjeve të shumta të njëanshme dhe përshkallëzuese nga Prishtina që kërcënojnë mbijetesën, paqen dhe sigurinë e serbëve” vijon propagandën ky medium serb pro pushtetit atje.
Emisari i BE’se danezi Peter Sorensen javën e kaluar ka qëndruar në Kosovë dhe Serbi por nuk ka paralajmëruar ndonjë raund të ri bisedimesh. As nga Kosova deri tash s’ka njoftim për bisedime nesër në kryeqytetin evropian.