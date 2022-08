Pakistani shpalli gjendjen e jashtëzakonshme për shkak të përmbytjeve

Një gjendje e jashtëzakonshme është shpallur në Pakistan për shkak të shirave munsonike që kanë lënë të vdekur rreth 900 njerëz që nga qershori dhe kanë prekur më shumë se 30 milionë njerëz, pasi 180.000 njerëz u detyruan të largoheshin nga shtëpitë e tyre në veri.

Përmbytjet masive në provincën veriore Khyber Pakhtunkhwa shkaktuan ngritjen e lumit Kabul, duke shkatërruar një urë sot dhe duke lënë disa fshatra pa qasje në rrugë.

Rreth 180.000 njerëz në qarkun Charsadda kanë braktisur shtëpitë e tyre për shkak të frikës nga përmbytjet, sipas zyrtarëve lokalë. Disa banorë, thuhet se kanë kaluar natën në autostrada me bagëtitë e tyre.

Ministri i ndryshimeve klimatike të Pakistanit e quajti situatën “një fatkeqësi humanitare me përmasa epike të shkaktuar nga ndryshimet klimatike”.

Kulmi i përmbytjeve pritet nesër, pasi meteorologët njoftojnë periudhën e musonit, e cila zakonisht zgjat nga qershori deri në shtator dhe është e rëndësishme për ujitjen dhe rimbushjen e furnizimeve me ujë të nënkontinentit indian, por çdo vit sjell pasiguri dhe shkatërrim.

Udhëheqësit pakistanezë i kanë bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar për ndihmë dhe planifikojnë të hapin një fond ndërkombëtar ndihme.

Ministria e Jashtme e Pakistanit tha se Turqia kishte dërguar një ekip për të ndihmuar me shpëtimin.

Unprecedented flooding in Pakistan’s Khyber Pakhtunkhwa, where the Swat river is carrying the largest volume of water in recorded history. In some districts whole villages are said to be washed away by the gushing waters.#FloodsInPakistan #climate pic.twitter.com/N9y2u4j3mg

