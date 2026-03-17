Pakistani kryen sulm në një spital në Afganistan, të paktën 100 të vdekur

Bota

17/03/2026 14:16

Mbi 100 persona kanë humbur jetën pas një sulmi ajror të kryer nga forcat ushtarake pakistaneze në një qendër rehabilitimi për përdoruesit e drogës në Kabul, sipas burimeve mjeko-ligjore të cituara nga BBC-i.

Disa trupa ishin të paidentifikueshëm për shkak të plagëve të rënda, ndërsa autoritetet talebane pretendojnë për një numër edhe më të lartë viktimash.

Misioni i Kombeve të Bashkuara, bëri thirrje për një hetim të menjëhershëm, ndërsa misioni i saj në Afganistan dënoi sulmin dhe kërkoi armëpushim dhe mbrojtje të civilëve.

Në momentin e sulmit, rreth 2 mijë persona ndodheshin në qendrën e trajtimit.

Nga ana tjetër, Pakistan mohoi se kishte goditur qëllimisht një objekt civil, duke deklaruar se kishte shënjestruar vetëm objektiva të lidhura me militantët. Afganistani e kundërshtoi këtë, duke theksuar se nuk kishte instalime ushtarake pranë zonës.

Sulmi vjen në mes të tensioneve të vazhdueshme ndërkufitare midis dy vendeve, të cilat janë përshkallëzuar sërish javët e fundit, pavarësisht përpjekjeve ndërkombëtare për qetësim të situatës.

