Pak orë para ndeshjes, lojtarët e Liverpoolit dalin në qytetin e Parisit
Skuadra e Liverpoolit sonte luan ndeshjen e parë çerekfinale të UEFA Champions League ndaj PSG-së.
Pak orë para ndeshjes, lojtarët e “The Reds” kanë dalur jashtë në qytetin e bukur të Parisit.
Një video në rrjetet sociale është publikuar ku shihen lojtarët e klubit anglez duke shëtitur në Paris.
Kujtojmë që ndeshja e parë zhvillohet sonte nga ora 21:00 në “Parkun e Princave”.