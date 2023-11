Pak ditë më parë fitoi çmimin e portierit të vitit, Martinez pranon gol qesharak

Jo shumë kohë më parë, portieri Emiliano Martinez fitoi çmimin e portierit më të mirë të vitit, në ceremoninë e Topit të Artë 2023.

Portieri argjentinas që mbron portën e Aston Villës ka pranuar një gol qesharak, vetëm disa ditë më vonë, pra sot, shkruan lajmi.net.

Aston Villa pësoi 2:0 nga Nottingham Forest, në ndeshjen e vlefshme për javën e 11-të në Premierligë, e luajtur sot.

How did Emiliano Martinez win Best Goalkeeper Award and Golden Gloves, Kolo Muani, you will surely pay for your mistakes pic.twitter.com/pzMhrz8Tas

