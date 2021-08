Pacolli feston ditëlindjen, ja sa vjet mbushi ai

Përmes një postimi në Facebook, ai ka bërë të ditur se ditëlindjen e ka festuar me familjen e tij të ngushtë, duke falënderuar kështu edhe qytetarët që e kanë uruar.

“Sot festoj ditëlindjen time të 70 -të, por në situatën aktuale, po e festoj vetëm me familjen time të ngushtë. Sidoqoftë, jam shumë mirënjohës për të gjithë ju që gjetët kohë për të më uruar sot. Ndihem i realizuar dhe shumë komode në rrethin tuaj, së bashku me ju!”, ka shkruar Pacolli.

Ai ka thënë se gjatë jetës së tij është përpjekur për të mirën e të tjerëve, ndërsa ka thënë se shumë herë ka sakrifikuar edhe veten e tij.

