Paçarizi: Specialja iu ka dhënë mirënjohje prokurorëve serbë, e rrezikshme

Profesori Rrahman Paçarizi, pati kritika të ashpër ndaj qasjes së Gjykatës Speciale karshi ish-krerëve të UÇK-së. Paçarizi në emsionin Rubikon në Klan Kosova deklaroi se Specialja iu ka dhënë mirënjohje prokurorëve serbë që ndihmuan në mbledhjen e provave kundër UÇK-së. “Dhe kjo është fatkeqe, është për keqardhje dhe është e rrezikshme”, deklaroi Paçarizi në Klan…

18/02/2026 23:52

Profesori Rrahman Paçarizi, pati kritika të ashpër ndaj qasjes së Gjykatës Speciale karshi ish-krerëve të UÇK-së.

Paçarizi në emsionin Rubikon në Klan Kosova deklaroi se Specialja iu ka dhënë mirënjohje prokurorëve serbë që ndihmuan në mbledhjen e provave kundër UÇK-së.

“Dhe kjo është fatkeqe, është për keqardhje dhe është e rrezikshme”, deklaroi Paçarizi në Klan Kosova.

Ai theksoi se katërshja e Ushtrisë Çlirimtare po ndihen të prerë në besë nga një gjykatë e cila ishte dashur të jetë e Kosovës.

Sot, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi dhanë fjalën e tyre përfundimtare në procesin gjyqësor në Hagë.

