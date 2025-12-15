Pa tone të larta e pa përplasje politike: Kurti prezanton listën e VV-së, koalicionin e quan domosdoshmëri për vendin

Hapja e fushatës zgjedhore për zgjedhjet e 9 shkurtit kësaj here nuk u shoqërua me retorikën e ashpër që Albin Kurti e kishte përdorur në të kaluarën. Ndryshe nga prezantimi i listës në zgjedhjet e mëparshme, kur emrat e kandidatëve shpalleshin me tone të larta e që u kthyen në virale në rrjetet sociale, sot…

Lajme

15/12/2025 20:04

Lajme të fundit

