Pa tone të larta e pa përplasje politike: Kurti prezanton listën e VV-së, koalicionin e quan domosdoshmëri për vendin
Hapja e fushatës zgjedhore për zgjedhjet e 9 shkurtit kësaj here nuk u shoqërua me retorikën e ashpër që Albin Kurti e kishte përdorur në të kaluarën. Ndryshe nga prezantimi i listës në zgjedhjet e mëparshme, kur emrat e kandidatëve shpalleshin me tone të larta e që u kthyen në virale në rrjetet sociale, sot…
Lajme
Hapja e fushatës zgjedhore për zgjedhjet e 9 shkurtit kësaj here nuk u shoqërua me retorikën e ashpër që Albin Kurti e kishte përdorur në të kaluarën.
Ndryshe nga prezantimi i listës në zgjedhjet e mëparshme, kur emrat e kandidatëve shpalleshin me tone të larta e që u kthyen në virale në rrjetet sociale, sot kryeministri zgjodhi një qasje më të përmbajtur dhe më të qetë. Pa ngritje zëri, pa kreshendo e pa shpërthime emocionale, Kurti lexoi emrat e kandidatëve për deputetë të Vetëvendosjes, duke i shoqëruar me përshkrime të shkurtra mbi formimin dhe angazhimin e tyre profesional.
Ai vuri theks të veçantë te profili akademik i kandidatëve, duke përmendur Glauk Konjufcën si autor të librave filozofikë, Avni Deharin si autor të 33 librave për fëmijë dhe të rritur, si dhe Albulena Haxhiun me studime pasuniversitare në Universitetin e Evropës Juglindore në Shkup, shkruan lajmi.net.
Pas intonimit të himnit kombëtar, Kurti u ndal te mesazhi elektoral i Vetëvendosjes, duke prezantuar slloganin “siguri dhe begati”, të shoqëruar me thirrjen “mos lësho pe”.
Ndryshe nga pritjet, prezantimi kaloi pa sulme ndaj kundërshtarëve politikë, çka përbën një risi në diskursin e tij publik. Sipas Kurtit, siguria dhe begatia janë dy shtyllat kryesore të programit të Vetëvendosjes. Ai theksoi se siguria nuk mund të ekzistojë pa begati dhe se kjo e fundit nuk duhet të jetë privilegj për pak njerëz, por e drejtë për të gjithë qytetarët.
“Begatia nuk është për disa, por për secilin. Kur shteti pasuron shoqërinë, ndryshimi ndihet nga të gjithë. Kur vlerat ndahen drejt, begatia bëhet universale dhe arrin në çdo familje”, u shpreh Kurti, duke shtuar se pasurimi i shtetit reflekton drejtpërdrejt në mirëqenien e qytetarit.
Ai tha se çdo votë për Vetëvendosjen është hap drejt forcimit të sigurisë dhe rritjes së begatisë, duke e cilësuar pjesëmarrjen qytetare si shtytëse kryesore të ndryshimit.
“Mos lësho pe”, sipas tij, është mesazh për të ardhmen dhe motiv për profesionistë të fushave të ndryshme, nga mjekët e inxhinierët, te studentët, policët dhe ushtarët.
Në vazhdim, Kurti foli edhe për koalicionin me Guxo, Alternativën dhe PShDK-në, të cilin e përshkroi si bashkim forcash mbi baza vlerash kombëtare dhe me qytetarin në qendër.
“Ky bashkim është urgjencë që i duhet vendit. Ne po punojmë për një Kosovë të drejtë dhe më të mirë. Ky koalicion është sinjal i fuqishëm se forcat politike mund të bashkohen mbi vlera dhe dije”, deklaroi Kurti, duke e cilësuar listën e prezantuar si “listë që flet me dije”. /Lajmi.net/