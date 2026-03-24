OVL e UÇK-së: Hilmi Haradinaj me djemtë, i bënë ballë me guxim rrethimit të trefishtë
Sot, në përvjetorin 28-të të Epopesë së Dukagjinit, kategoritë e dala nga lufta organizuan homazhe për të nderuar një nga ngjarjet më të rëndësishme të historisë sonë të afërt. Me këtë rast, ata vendosën kurora lulesh në Kompleksin e Dëshmorëve të Kombit të Zonës Operative të Dukagjinit, duke përkujtuar me respekt dhe krenari të rënët…
Me këtë rast, ata vendosën kurora lulesh në Kompleksin e Dëshmorëve të Kombit të Zonës Operative të Dukagjinit, duke përkujtuar me respekt dhe krenari të rënët e kësaj dite: Gazmend Mehmetaj, Agron Mehmetaj dhe Himë Haradinaj.
Ngjarjet e 24 marsit 1998 mbeten të gdhendura thellë në kujtesën kolektive. Në atë ditë, Hilmi Haradinaj, së bashku me djemtë dhe bashkëfshatarët e tij, i bënë ballë me guxim një rrethimi të trefishtë nga qindra forca jugosllave. Qëndresa e tyre heroike konsiderohet si një nga dëshmitë më të fuqishme të vendosmërisë për liri, dinjitet dhe mbrojtje të atdheut.
Po ashtu, kjo datë lidhet edhe me një moment kyç të historisë moderne të Kosovës. Më 24 mars 1999, NATO ndërhyri për t’i dhënë fund një padrejtësie të madhe ndaj popullit të Kosovës. Ky akt vazhdon të kujtohet me mirënjohje të thellë, si një hap vendimtar drejt lirisë dhe çlirimit të vendit.
Përmes këtyre aktiviteteve përkujtimore, u ritheksua rëndësia e ruajtjes së kujtesës historike dhe nderimit të sakrificës së atyre që dhanë jetën për liri.