Oso Gjinovci: Me përkushtim të madh kemi arritur në 16-të ekipet më të mira në Evropë Kampioni i Kosovës në futsall, FC Prishtina 01 do të luajë në Grupin B së bashku me klube të njohura evropiane si Benfica (Portugali), Kairat Almaty (Kazakistan), Dobovec (Sllovenia). FC Prishtina 01 është në mesin e 16 skuadrave më të mira në Evropë, pas paraqitjeve spektakolare në Poloni dhe Lituani. Drejtori sportiv i këtij ekipi,…