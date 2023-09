Osmanin para Kurtit, pse amerikanët takojnë më shpesh presidenten sesa kryeministrin? “Bisedë e mirë me presidenten Vjosa Osmani për zotimin tonë të përbashkët për të ardhmen euroatlantike të Kosovës”. Kështu e ka cilësuar takimin me të, këshilltari i Departamentit amerikan të Shtetit, Derck Chollet. Takimet më të shpeshta me Osmanin, sidomos pas zhvillimeve në veri, vëzhguesit e procesit të po i shohin si tregues se Presidentja…