Osmani viziton Onkologjinë, pastaj iu drejtohet mediave Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, do të vizitojë sot Klinikën e Onkologjisë, në kuadër të Muajit të luftës kundër kancerit të gjirit. Sipas njoftimit të presidencës, Osmani do të qëndrojë në Onkologji në ora 10:15. Pas takimit me strukturat drejtuese të ShSKUK-së dhe Klinikës së Onkologjisë, Osmani do të ketë deklaratë për media.