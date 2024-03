Osmani uron vajzat U18 për kualifikimin: Ngritne lartë flamurin tonë

Në ndeshjen vendimtare për kualifikim, Kosova e mposhti Nigerinë me rezultat 22:16.

Për këtë arritje të kombëtares së Kosovës ka reaguar përmes platformës “X”, presidentja Vjosa Osmani.

Ajo ka shkruar “nuk ka kufij për vajzat që të arrijnë”.

“Vajzat tona kanë dëshmuar edhe një herë se nuk ka kufi për atë që mund të arrijnë! Urime ekipit tonë të hendbollit të femrave U18, trajnerëve të tyre të përkushtuar dhe të gjithëve në Federatën e Hendollit për kualifikimin në Kampionatin Botëror. Vazhdoni të ngrini lart flamurin tonë”, ka shkruar Osmani.

Our girls have proven yet again that there are no limits to what they can achieve! 👏

Congratulations to our Women’s Handball Team U18, their dedicated trainers, and everyone at @FHK_Zyrtare for qualifying for the World Championship.

Keep on raising our flag high! 🇽🇰 pic.twitter.com/0ix27RWIgY

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) March 3, 2024