Osmani uroi homologen e saj maqedonase pasi fitoi zgjedhjet: Mezi pres të punojmë së bashku

Urime @gogamkd për fitoren e saj zgjedhore në Maqedoninë e Veriut dhe për t’u bërë presidentja e parë grua e vendit. Kosova dhe Maqedonia e Veriut gëzojnë marrëdhënie të shkëlqyera fqinjësore dhe ndajnë një angazhim të fortë për integrimin euroatlantik. Mezi pres të punoj me Presidentin e zgjedhur për të arritur këtë qëllim të përbashkët dhe për të thelluar më tej marrëdhëniet mes Kosovës dhe Maqedonisë.

Postimi i plotë:

Congratulations to @gogamkd on her electoral victory in North Macedonia, and for becoming the country’s first woman president.

Kosovo and North Macedonia enjoy excellent neighborly relations and share a strong commitment to Euro-Atlantic integration. I look forward to working…

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) May 9, 2024