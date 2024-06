Osmani: Të mbështetet Ukraina, të mos shpërblehet agresioni i Rusisë

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka mbajtur fjalimin përmbyllës në Samitin e Paqes për Ukrainën në Zvicër ku morën pjesë liderë nga 100 shtete të të gjitha kontinenteve.

Ajo ka thënë se në ditët më të vështira për popullin tonë, shtetet demokratike na erdhën në ndihmë duke dërguar sinjal të qartë se nuk do të lejojnë shtypjen e shfarosjen e një populli që luftonte për lirinë e vet.

“Që nga 22 shkurti, bota dëshmoi një agresion që kërcënon jo vetëm sovranitetin të një kombi, por edhe vetë shpirtin e Evropës.Por Ukraina do të fitojë, sepse nuk ka asgjë dhe askush që mund të qëndrojë në rrugën e një populli që dëshiron të jetë i lirë. Populli i Ukrainës ka ndezur një zjarr shprese që asnjë tirani nuk do të mund ta shuajë kurrë.Si një komb që u shkatërrua nga vuajtjet e luftës, dua të theksoj se ky moment kërkon që ne të qëndrojmë të patundur, duke siguruar që angazhimi ynë të matet jo me ditë apo muaj, por në qëndrueshmëria e mbështetjes sonë derisa të rivendoset sovraniteti i Ukrainës dhe të mbizotërojë paqja e drejtë. Kjo luftë nuk është vetëm lufta e Ukrainës. Është beteja për vlerat tona të përbashkëta dhe idealet që sot janë nën rrethim, por janë po aq të qëndrueshme sa shpirti i atyre që i mbrojnë”, ka thënë Osmani.

Presidentja Osmani tha se duhet vazhduar mbështetja e mëtejshme për Ukrainën në luftën e saj të drejtë kundër agresionit ushtarak rus.

“Kjo është arsyeja pse ne jemi të përkushtuar jo vetëm për lehtësim, por edhe për rimëkëmbje dhe elasticitet, duke mbështetur Ukrainën në momentin e saj të nevojës dhe shumë më gjerë… Por të heqësh dorë tani nuk do të ishte thjesht të braktisësh popullin e Ukrainës, por të braktisësh vetë idealet që ne jemi zotuar t’i mbështesim. Dhe ndërsa mbështesim Ukrainën, le të sigurohemi që të mos e bëjmë këtë duke shpërblyer agresorin, sepse kjo do të nënkuptonte rishikimin e historisë. Kolegë, 25 vjet më parë, isha një fëmijë i luftës, e dëbuar nga shtëpia e saj, duke u fshehur nga granatimet e agresorit në male, duke mbajtur një radio të vogël në dorë, duke dëgjuar së bashku me shumë fëmijë të tjerë, ndërsa udhëheqës si ju po diskutonin nëse do të na ndihmonin apo jo.Më vonë, u bëra refugjat. Por ju erdhët në shpëtimin tonë. Vendet tuaja nuk i mbyllën sytë ndaj vuajtjeve tona.Ju erdhët në shpëtimin tonë dhe më dhatë një shans të kthehem tani, 25 vjet më pas, dhe ju falënderoj që u bëtë shpëtimtarët tanë. Shpresoj t’u jepni të njëjtin shans fëmijëve të Ukrainës”, ka thënë Osmani.