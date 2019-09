Osmani: Të gjitha bordet me performancë negative do të shkarkohen

Vjosa Osmani, është zotuar se të gjitha bordet publike me performancë negative do të shkarkohen.

Kandidatja e LDK-së për kryeministre, Vjosa Osmani ka thënë të dielën se të gjitha Bordet e kompanive publike që i menaxhon qeveria dhe kanë performancë negative, sipas Zyrës Kombëtare të Auditimit, do të shkarkohen dhe do të shpallet konkurs i hapur publik me ndihmën e projektit nga Ambasada Britanike.

“Të gjitha bordet që kanë performancë negative do të shkarkohen. Ambasada Britanike e ka një projekt me Qeverinë e Kosovës që me i mbikëqyrë krejt konkurset në institucione. Ne e kemi ndërmend me e rritë prezencën e Ambasadës Britanike sepse ata nuk kanë interes me i dhanë përparësi dikujt në baza partiake”, ka thënë Osmani.

Ajo potencoi se libreza partiake nuk do të jenë më kriter i punësimit por vetëm meritokracia.

“Nëse na nuk e krijojmë meritokracinë si bazë, atëherë kemi me dështu. Politikanët vijnë e shkojnë ndërsa shtylla më e rëndësishme mbesin shërbyesit civil”, ka thënë Osmani. /Lajmi.net/