Osmani takohet me Komandantin e KFOR’it, Presidenca: Pjesë e angazhimit për forcimin e marrëdhënieve me partnerët ndërkombëtarë Presidentja e vendit Vjosa Osmani, takoi Komandantin e KFOR-it, Gjeneralmajor Enrico Barduani, në kuadër të angazhimit të vazhdueshëm për forcimin e partneritetit me NATO-n, njofton zyra e Osmanit. Me ftesë të gjeneralmajor Barduani, dreka e punës u mbajt në selinë e KFOR-it. Në emër të qytetarëve të Kosovës, Presidentja Osmani shprehu mirënjohjen për misionin e NATO-s…