Osmani: Serbia nuk është neutrale ajo po qëndron me Rusinë, Kosova të pranohet në NATO

Përmes një publikimi në Twitter, Osmani tha se Serbia nuk është neutrale.

“Serbia nuk është neutrale. Serbia po qëndron me Rusinë”, shkroi Osmani.

Poashtu Vjosa Osmani ka deklaruar se shtetet demokratike, përfshirë Kosovën po qëndrojnë me Ukrainën.

Poashtu ajo ka bërë thirrje që Kosova të pranohet në NATO./Lajmi.net/

Serbia is NOT neutral.

Serbia stands with Russia.

Democracies, including Kosovo, #StandwithUkraine. #KosovoinNATO https://t.co/uV4PmIiUrg

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) February 28, 2022