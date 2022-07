Osmani për CNN: Serbia të shkëputet nga trashëgimia e Millosheviqit dhe ta pranojë pavarësinë e Kosovës

Osmani, po ashtu ka kujtuar kohën gjatë viteve ’99, kur NATO kishte ndërhyrë për të mbrojtur popullin e Kosovës i cili ishte viktimë e gjenocidit të Millosheviqit, transmeton lajmi.net.

“Nuk është e rëndësishme vetëm për vendin tim. Të jesh në NATO do të thotë të jesh i sigurt. Pra praktikisht arsyeja kryesore që populli i Kosovës për shkak të sigurisë. Por gjithashtu, për shkak se ne nuk e shohim NATO-n thjesht një makinë ushtarake, ne e shohim NATO-n si makinë të bazuar në vlera. Në vitin ’99 NATO nuk ka qëndruar “duarkryq” derisa populli i Kosovës po shtypej dhe në të njëjtën kohë ishte viktimë e gjenocidit nga forcat e Millosheviqit”, ka thënë Osmani në një intervistë për CNN.

E pyetur se a e përkrahin Kosovën Shtetet e Bashkuara të Amerikës, anëtarësimin e Kosovës në NATO, presidentja ka thënë se “po”

“Ne jemi absolutisht optimistë që Uashingtoni e përkrah e Kosovën, sepse Uashingtoni gjithmonë e ka përkrahur e Kosovën”, ka thënë Osmani.

Sa i përket marrëveshjes me Serbinë, presidentja, ka thënë se Serbia duhet të shkëputet nga gabimet e saj në të kaluarën dhe të kuptojë që pavarësia e Kosovës është realitet i pakthyeshëm.

“Është e qartë se njohja reciproke është në qendër të dialogut për Kosovën dhe Serbinë, dhe sa më shpejt që Serbia të kuptojë se pavarësia e Kosovës është një realitet i pakthyeshëm, aq më mirë për ta po ashtu për paqen dhe stabilitetin, paqen dhe stabilitetin afatgjatë për gjithë rajonin. Kështu që unë shpresoj se Serbia do të shkëputet dhe do të merret me gabimet e saj, por më e rëndësishmja do të shkëputet nga trashëgimia e Millosheviqit”, ka vijuar tutje Osmani. /Lajmi.net/

“Everyone understands that to be in NATO means to be safe.”

