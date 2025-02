Osmani ndan sot Dekorata Presidenciale për personalitete të shquara Presidentja e vendit, Vjosa Osmani do të bëjë sot ndarjen e Dekoratave Presidenciale. Këto dekorata do të jepen me rastin e 17 vjetorit të Pavarësisë së Kosovës. Presidentja Osmani do të ndajë dekoratat për personalitete të shquara vendore dhe ndërkombëtare, transmeton lajmi.net. Njoftimi i plotë: Në orën 12:00, Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani,…