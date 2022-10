Osmani me mesazh motivues për vajzat dhe personat me sindromin Down: Janë si ne, të barabartë Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, në ditën ndërkombëtare të vajzave, ka thënë se vajzave duhet t’u krijohen mundësi për t’i shprehur aftësitë e tyre. “Fëmijëve vajza duhet t’ua krijojmë mundësinë që të mund ta realizojnë potencialin e plotë. Sa më të fuqishme vajzat e sotme, më të fuqishme janë gratë e së nesërmes.”, ka shkruajtur…