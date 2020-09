Osmani më direkte se kurrë, thotë se nuk është më në LDK

E pyetur nga gazetarët se a do të jetë vonë për LDK-në që të kërkojë nga Osmani mbështetje në rast se kemi zgjedhje të jashtëzakonshme, Osmani ka thënë se tashmë është vonë.

“Natyrisht që po dhe përgjigja konkrete e kësaj është vendimi i tyre i 20 qershorit për të më përjashtuar. Aty ka përfunduar gjithçka”, u shpreh Vjosa Osmani para gazetarëve,

E pyetur se do të garojë në një listë të përbashkët me kreun e VV-së, Albin Kurti, Osmani ka thënë se janë në kontakt me Kurtin për tema të ndryshme, dhe në momentin kur ndodh diçka konkrete, atëherë do ta informojë publikun.

“Ne jemi në kontakt dhe diskutojmë për tema të ndryshme të bashkëpunimit, se si do të konkretizohet ky bashkëpunim në të ardhmen do të ju njoftojmë në momentin që do të konkretizohet”, u shpreh ajo.

Kujtojmë se në qershor të këtij viti, Këshilli i Përgjithshëm i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka shkarkuar Vjosa Osmanin nga postet udhëheqëse në parti.