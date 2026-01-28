Osmani ia dorëzon flamurin e Kosovës skiatorëve Kryeziu e Kokaj: E lartësofshi në Lojërat Olimpike
Lajme
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, i ka pritur në zyrë skiatorët Kiana Kryeziu dhe Drin Kokaj, të cilët do ta përfaqësojnë vendin tonë në Lojërat Olimpike Dimërore Milano–Cortina 2026.
Osmani ua dorëzoi flamurin e Republikës, e bindur se me besim, përkushtim dhe krenari për shtetin, do të triumfojnë.
”Suksese dhe e lartësofshi flamurin e Republikës!” – shkroi e para e shtetit, në postimin që ia bashkëngjiti edhe një video.