Osimhen rinovon kontratën me Napolin Victor Osimhen ka vendosur ta zgjas qëndrimin në Napoli. Ai ka zgjatur kontratën me Kampionët e Italisë deri në vitin 2026 me klauzolë të re lirimi që shkon mbi 100 milionë funte. Lajmin e ka konfirmuar vetë klubi, shkruan lajmi.net. Victor & Napoli together until 2026 💙 pic.twitter.com/Gs0WVckkBw — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 23,…