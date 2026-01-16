“Ose burg ose litar”: Hysni Gucati me shumë plagë në luftë, kërcënohet nga dhjetëra komentues në rrjete sociale
Hysni Gucati, kryetar i OVL-UÇK-së, ka publikuar në rrjetin e tij social disa komente kërcënuese ndaj tij.
Në mesin e tyre, ka edhe kërcënime të tipi me burg ose me litar.
Postimi i Gucatit:
Gezim Bashota po më kercënon me burg ose me varje në litar, por nuk do të ndalem asnjëherë në mbrojtjen e interesave të veteranëve. Edhe nëse duhet të protestoj, do ta bëj pa hezitim, sepse është e drejtë e çdokujt të kërkojë dhe të mbrojë ato që u takojnë. Shikoni komentet e disa individëve, që më akuzojnë se jam i paguar nga Serbia dhe kërkojnë burgosjen dhe varjen time. Nuk do të lejojmë që këto fyerje të na ndalin, sepse ne luftojmë për të drejtat e atyre që e meritojnë respektin dhe nderimin!