Oriola Marashi merr pjesë në një ngjarje të modës dhe nuk harron të publikojë fotografi

Modelja pothuajse çdoherë mahnit me dukjen e saj.

Oriola Marashi, ka sjell imazhe të reja në rrjete sociale nga një event i modës, shkruan lajmi.net.

E veshur me një fustan me ngjyrë të kaltër, modelja ka ekspozuar njërën këmbë duke pozuar me plot elegancë.

View this post on Instagram A post shared by Oriola Marashi (@oriolamarashi)

Imazhet e shkrepura ajo i ka bërë në një ambient të mbyllur teksa prapa saj mund të shihen pije alkoolike.

“Është gjithmonë një kënaqësi të kalosh kohë me më të mirët nga më të mirët. #guessfamily në ngjarjen e fushatës @marciano! Faleminderit për ftesën @paulmarciano Ishte një natë perfekt! 🥰”, shkroi modelja në përshkrimin e postimit./Lajmi.net/