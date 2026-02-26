Orav për përpjekjet e Kosovës për integrimin në BE: Momenti për të avancuar në këtë rrugë është tani

Lajme

26/02/2026 16:54

Ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Aivo Orav, u takua sot me Glauk Konjufcën në postin e tij të ri si Zëvendëskryeministër i Parë dhe Ministër i Punëve të Jashtme dhe Diasporës.

Në këtë takim, palët diskutuan për përshpejtimin e përpjekjeve të Kosovës në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Ambasadori Orav theksoi rëndësinë e momentit aktual për avancimin e këtij procesi, transmeton lajmi.net.

“Momenti për të avancuar në këtë rrugë është tani,” deklaroi Orav, duke nënvizuar nevojën për angazhim të shtuar institucional në realizimin e reformave të nevojshme.

Po ashtu, ai shprehu vlerësimin e Bashkimit Evropian për përafrimin vullnetar të Kosovës me Politikën e Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë të BE-së, në veçanti për qëndrimin e qartë dhe mbështetjen ndaj Ukrainës.

Takimi u vlerësua si një hap i rëndësishëm në forcimin e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe BE-së në funksion të avancimit të agjendës evropiane të vendit./lajmi.net/

