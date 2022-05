Opozita e thërret Kurtin të raportojë në Kuvend për shumën e mbledhur në Fondin e Sigurisë

Por deputetët e Kuvendit po kërkojnë që mjetet e grumbulluara që parashihet të përdoren për mbështetje të prioriteteve, duke përfshirë fushën e mbrojtjes, infrastrukturën e sigurisë, menaxhimin e katastrofave natyrore etj, të jenë transparente.

Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Rashit Qalaj në një intervistë për Ekonomia Online ka tha se që nga inicimi i këtij Fondi nuk ka pasur transparencë nga Qeveria e Kosovës.

Tutje, ai shtoi se qytetarët kanë të drejtë ta dinë se sa mjete janë mbledhur, duke shtuar se ai është dashur që të formohet përmes Kuvendit me votat e deputetëve, e jo me vendim të Qeverisë.

Madje ai thotë se kryeministri Albin Kurti duhet që për Fondin të raportojë në Kuvend.

“Që nga themelimi i këtij Fondi nuk kemi ndonjë transparencë absolute nga Qeveria e Kosovës. Fillimisht kur është themeluar Fondi nga Qeveria është thënë që do të jetë Fond për Forcën e Sigurisë së Kosovës për sigurinë. Qysh në vendimin e Qeverisë për themelimin e këtij Fondi ka diçka që nuk shkon dhe nuk ka bazë ligjore meqenëse ky Fond do të kishe me qenë mirë të sillej në Kuvend pastaj deputetët të votojnë. Më e keqja është që Fondi është bërë i klasifikuar nga Qeveria e Kosovës”.

“Qytetarët nuk lejohen të dinë asgjë dhe nuk ka transparencë ndërsa po të ishte ky Fond transparent secili qytetarë do të kishte pasur qef ta shihte edhe online se sa para po mblidhen dhe kush po kontribuon. Duhet ta thërrasim kryeministrin Kurti që të raportojë në Kuvend lidhur me Fondin. Ne mendojmë që ushtria duhet të përkrahet me buxhetin e Kosovës. Ne si PDK kemi kërkuar që të sillet sa më shpejt Ligji i buxhetit dhe të bëhet rishikimi dhe të ndahen mjete shtesë për Forcën e Sigurisë së Kosovës. Ne si PDK jemi në mbështetje të ndarjes së 100 milionë eurove për ushtrinë tonë”, tha Qalaj.

Ndërsa, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Armend Zemaj, ka kërkuar që të dihen saktë se sa mjete janë grumbulluar, ngase sipas tij, të gjithë kanë të drejtë të kenë informacione.

Por ai thotë se mospublikimi i mjeteve të mbledhura është sinjal që Qeveria po mundohet t’i përdor ato para për të mbuluar ndonjë dështim në sektorët ku ka zbrazëtira.

“Mënyra e Fondit duhet të jetë transparente sepse janë qytetarët dhe janë donacione të cilat vijnë nga vullneti dhe nga dëshira sidomos e qytetarëve shqiptar të Kosovës dhe të tjerëve që mund të kenë lidhje në kuptimin emocional, por edhe të ndihmojnë Kosovën në fuqizimin e infrastrukturës në ushtrinë e re të Kosovës”.

Madje ai thotë se Qeveria është e mbështetur vetëm me qëllimin e populizmit, demagogjisë e tru-shpërlarjes sa për të qëndruar në pushtet, raporton EO.

“Nuk e di pse është i mbyllur duket që është në logjikën e njëjtë se si funksionojnë këta si Qeveri ose me një momentum të caktuar t’i përdorin ato para për të mbuluar ndonjë dështim të tyre jo vetëm në këtë sektor por edhe në sektorë të tjerë ku ka zbrazëtira edhe nevoja financiare”.

“Kështu e shoh edhe trajtimit më mbylljen e transparencës së këtij Fondi, por vetë titulli i kësaj ministrie shihet që fare pak është i interesuar në këtë proces. E shohim një ministër të mbrojtjes që sorollatet nëpër Kosovë, vizita privat. E gjithë kjo Qeveri është e mbështetur vetëm me qëllimin e populizmit, demagogjisë dhe trushpërlajes së njerëzve sa për t’u mbajtur në pushtet”, tha Zemaj.

Me 2 mars Thesari i Kosovës ka hapur një llogari zyrtare bankare për pranimin e fondeve të mërgatës si dhe çdo qytetari që është i interesuar të kontribuoj.