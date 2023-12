Operohet me sukses trajneri i Prishtinës Sigal Prishtina ka njoftuar se trajneri Albert Sylejmani i është nënshtruar një operacioni të cilin e ka kaluar me sukses. Klubi nga kryeqyteti ka bërë të ditur se në ndeshjen e sotme ndaj Vëllaznimit, në krye të skuadrës do të jetë Andin Rashica. “Trajneri i skuadrës, Albert Sylejmani javën e kaluar i është nënshtruar një…