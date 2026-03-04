“Operacionin tonë e vlerësoj me 15 nga 10”- Trump: Nëse SHBA nuk do sulmonte, Irani do të godiste Izraelin dhe ndoshta edhe neve!
Presidenti Donald Trump deklaroi këtë të mërkurën se beson se Irani do të kishte sulmuar Izraelin dhe ndoshta SHBA-në nëse ai nuk do të kishte urdhëruar më parë sulmet kundër vendit.
“Mendoj se nëse nuk do ta kishim bërë ne të parët, ata do ta kishin bërë ndaj Izraelit dhe ndoshta edhe ndaj nesh, nëse do të ishte e mundur,” tha Trump gjatë një eventi në Shtëpinë e Bardhë, duke e përshkruar luftën si “një gjë e mahnitshme që po ndodh para syve tuaj.”
“Po shkojmë shumë mirë në frontin e luftës, për ta thënë butë,” tha Trump nga Shtëpia e Bardhë. “Do të thoja — dikush pyeti në një shkallë nga 1 deri në 10, si do ta vlerësonit? Unë thashë rreth 15.”
Vlerësimi i tij përputhej me atë të zyrtarëve të tjerë të administratës që dhanë përditësime mbi konfliktin të mërkurën.
Presidenti tha se raketat e Iranit “po shkatërrohen shpejt, lëshuesit e tyre po shkatërrohen.” Ai pranoi sulmet e Iranit ndaj fqinjëve, por nuk u ndal gjatë mbi to, ka raportuar Panorama.
“Ata po sulmojnë fqinjët e tyre. Po sulmojnë, në disa raste, aleatët e tyre, ose ish-aleatët. Dhe, ju e dini, është një komb që ishte jashtë kontrollit”, shtoi ai.
Ai gjithashtu sugjeroi përsëri se nuk ka një ide se kush mund të udhëheqë Iranin pas vrasjes së liderëve të tij të lartë: “Udhëheqësia e tyre po largohet shumë shpejt,” tha ai. “Çdo kush që duket se dëshiron të jetë lider, përfundon i vrarë.”