Operacioni policor në Gjakovë dhe Deçan, Policia jep detaje për konfiskimin e narkotikëve

Njësi të shumta policor gjatë ditës së djeshme kanë realizuar një operacion të gjerë në Deçan dhe në Gjakovë.

Kësisoj nga ky aksion janë konfiskuar narkotikë të shumtë, ndërsa janë arrestuar shtatë persona të dyshimtë.

Lidhur me këtë rast, Policia e Kosovës së fundi ka dhënë detaje për llojet e konfiskuara të narkotikëve në këtë rast.

Njoftimi i plotë:

Janë arrestuar shtatë të dyshuar meshkuj kosovar, pasi që gjatë kontrollit të tri lokacioneve të ndryshme janë gjetur dhe konfiskuar: 68.48 kg substancë narkotike e llojit Marihuanë, 177 bimë narkotike të llojit Kanabis Sativa, 421 gram substancë narkotike të llojit Kokainë, një armë zjarri AK-47 me pesë karikator të zbrazët, një pushkë gjuetie me 27 fishekë. Në cilësi të provave materiale janë konfiskuar: 535 € para të gatshme, 6 telefona mobil, një veturë, një peshore si dhe disa pajisje tjera që ndërlidhen me rastin. Me vendim të prokurorit, të dyshuarit janë dërguar në mbajtje./Lajmi.net/