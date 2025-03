Operacioni policor “blloku”- Policia arreston katër persona dhe gjen narkotikë në vlerë 15 mijë euro Policia e Kosovës ka njoftuar për një aksion të realizuar në kuadër të hetimeve që po bëheshin për shitblerjen e narkotikëve. Nga operacioni i koduar “blloku” rezultoi me katër persona të dyshuar si dhe me narkotikë në vlerë rreth 15 mijë euro. “Me datë 24.03.2025 Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Narkotik – Prishtinë pas…