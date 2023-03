Olta ndjen mungesën e Kiarës dhe përlotet: Luizi është idiot që merret me mua Largimi i Kiarës ka prekur disa nga banorët e shtëpisë. Nga Luizi pritej një lloj trishtimi, duke qenë se ai krijoi një lidhje me Kiarën gjatë qëndrimit të saj për 90 ditë aty. Por, nga Olta jo. Pasi kjo e fundit, e ka kërkuar me ngulm daljen e Kiarën nga shtëpia. Madje ditët e fundit,…