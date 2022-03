Olluri: Kurti u koçitë si luan para QUINT-it, ata e shohin si hajgarexhi

Thotë se Kurti po flet për sovranitetin që nuk e ka, vetëm për të shmangur nënshkrimin e Zajednicës.

Deklaratat Olluri i bëri në emisionin Pressing në T7.

“Në momentin kur kryeministri i Kosovës, flet për sovranitet dhe aleati kryesor ty nuk po të beson që e ki përnime për sovranitet, për mua është e dhimbshme kjo, është e frikshme se ty nuk po të beson aleati kryesor SHBA’ja”, tha Olluri.

“Ti po fol natë e ditë për sovranitet e ai është duke e ditë që ti je duke bërë hajgare se nuk e ki sovranitetin e shtetit por e ki në ‘sovranitetin personal’ dhe shmangien e nënshkrimit të Zajednicës”, shtoi ai.

“Këta po e dinë shumë mirë që z.Kurti është duke e shfrytëzuar situatën për me shty sa më shumë nënshkrimin e Zajednicës dhe në momentin kur vjen në qesi pozicioni që thotë, ky njeri që udhëheq shtetin e Kosovës, ka interesa të vetat politike dhe nuk e ka seriozisht mbrojtjen e sovranitetit, një njeri që s’ka sovranitet as në kufi, as në hapësira ajrore u koçit para vendeve të QUINT’it si luan, po ju tregon sovranitetin e Kosovës e ata janë duke të të parë si hajgarexhi”, theksoi Olluri.

“Ky është problemi bazik. Këta po i reagojnë një hajgarexhiu e po i thonë: “o jaran, ti nuk mundesh me hy në BE tu bo hajgare me neve se ti nuk je ai tipi që flet për sovranitet se ti nuk ki sovranitet as në hapësira ajërore e as në kufi”. Ata po thonë mes rreshtave: “ndalu e dëgjona ne e Amerikën dhe ne dalëngadalë ta krijojmë sovranitetin””, tha Olluri.