Olise drejt Real Madridit? Francezi ka një preferencë të qartë për të ardhmen
Michael Olise po e shqyrton mundësinë e transferimit në Spanjë, me Real Madridin që mbetet një nga klubet më të interesuara për shërbimet e yllit francez, raporton gazetari Christian Falk i CF Bayern Insider. Bayerni i Mynihut, ndërkohë, po synon të përshpejtojë negociatat për t’i ofruar anësorit një kontratë të re me kushte të favorshme…
Sport
Michael Olise po e shqyrton mundësinë e transferimit në Spanjë, me Real Madridin që mbetet një nga klubet më të interesuara për shërbimet e yllit francez, raporton gazetari Christian Falk i CF Bayern Insider.
Bayerni i Mynihut, ndërkohë, po synon të përshpejtojë negociatat për t’i ofruar anësorit një kontratë të re me kushte të favorshme financiare, në përpjekje për ta mbajtur një nga lojtarët më të rëndësishëm të skuadrës.
Megjithatë, interesimi i gjigantëve evropianë, veçanërisht i Real Madridit, mund t’ua vështirësojë bavarezëve këtë objektiv.
Sipas Falkut, klubi madrilen kishte qenë i gatshëm të bënte një ofertë të madhe për 24-vjeçarin gjatë afatit kalimtar të verës së kaluar, por Bayerni e kishte konsideruar atë të paprekshëm dhe nuk kishte shfaqur gatishmëri për ta shitur.
Real Madridi vazhdon ta vlerësojë lart profilin e Olises, i cili po konfirmohet si njëri prej sulmuesve më të mirë në futbollin evropian.
Preferenca e tij për një kalim të mundshëm në Spanjë mund t’i japë klubit madrilen një avantazh në garën për transferimin e tij.
Megjithatë, në garë mund të përfshihet edhe Manchester City.
Sipas raportimit, gjiganti anglez shihet gjithashtu si një destinacion tërheqës për francezin, duke e bërë të ardhmen e tij një çështje që Bayerni do të duhet ta trajtojë me kujdes.
Olise ka nisur në mënyrë mbresëlënëse sezonin e ri, duke regjistruar tetë gola dhe katër asistime në nëntë ndeshje, statistika që dëshmojnë rëndësinë e tij për skuadrën bavareze dhe shpjegojnë interesimin e klubeve të mëdha evropiane.