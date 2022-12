​OKB: Bjellorusia do të lejojë Ukrainën të eksportojë grurë në të gjithë territorin e saj Bjellorusia është e gatshme të lejojë dërgimin e grurit ukrainas përmes territorit të saj, në mënyrë që produktet të mund të eksportohen më tej nga portet lituaneze, sipas një deklarate të Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, António Guterres. Guterres e bëri deklaratën pas një takimi me zëvendësministrin e Jashtëm bjellorus, Yury Ambrazevich. Me shpalljen e…