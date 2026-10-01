Ofertat e fundvitit në PrishtinaTickets.com – rezervoni tani!

Planifikoni udhëtimet për festat e fundvitit dhe shfrytëzoni ofertat në www.prishtinatickets.com. Rezervoni biletat që tani për të përfituar çmime më të mira dhe për t’u bashkuar me më të dashurit tuaj gjatë festave. Platforma ofron rezervime vajtje-ardhje nga Prishtina drejt Baselit, Zürichut, Genèvës, Düsseldorfit, Stuttgartit, Münsterit, Münchenit, Kölnit, Berlinit, Nurembergut, Hamburgut, Hannoverit, Dortmundit, Karlsruhe/Baden-Badenit, Luxemburgut,…

Lajme

01/10/2026 11:53

Planifikoni udhëtimet për festat e fundvitit dhe shfrytëzoni ofertat në www.prishtinatickets.com. Rezervoni biletat që tani për të përfituar çmime më të mira dhe për t’u bashkuar me më të dashurit tuaj gjatë festave.

Platforma ofron rezervime vajtje-ardhje nga Prishtina drejt Baselit, Zürichut, Genèvës, Düsseldorfit, Stuttgartit, Münsterit, Münchenit, Kölnit, Berlinit, Nurembergut, Hamburgut, Hannoverit, Dortmundit, Karlsruhe/Baden-Badenit, Luxemburgut, Ljubljanës, Göteborgut, Malmös, Helsinkit, Salzburgut, Oslos dhe Brukselit. Biletat mund t’i rezervoni online në www.prishtinatickets.com ose duke telefonuar drejtpërdrejt në numrat tanë:

– Zvicër: +41 61 510 06 86

– Gjermani: +49 7621 916 5313

– Kosovë: +383 38 660 550

– Suedi: +46 470 580 944

-Email: [email protected]

Shfrytëzoni ofertat e fundvitit – rezervoni tani!

Përmes platformës mund të rezervoni udhëtime vajtje-ardhje në këto linja:

· Prishtinë – BASEL – Prishtinë

· Prishtinë – ZÜRICH – Prishtinë

· Prishtinë – GENÈVE – Prishtinë

· Prishtinë – DÜSSELDORF – Prishtinë

· Prishtinë – STUTTGART – Prishtinë

· Prishtinë – MÜNSTER – Prishtinë

· Prishtinë – MÜNCHEN – Prishtinë

· Prishtinë – KÖLN – Prishtinë

· Prishtinë – BERLIN – Prishtinë

· Prishtinë – NUREMBERG – Prishtinë

· Prishtinë – HAMBURG – Prishtinë

· Prishtinë – HANNOVER – Prishtinë

· Prishtinë – DORTMUND – Prishtinë

· Prishtinë – KARLSRUHE / BADEN-BADEN – Prishtinë

· Prishtinë – LUXEMBURG – Prishtinë

· Prishtinë – LJUBLJANA – Prishtinë

· Prishtinë – GÖTEBORG – Prishtinë

· Prishtinë – MALMÖ – Prishtinë

· Prishtinë – HELSINKI – Prishtinë

· Prishtinë – SALZBURG – Prishtinë

· Prishtinë- OSLO-Prishtinë

· Prishtinë- BRUKSEL-Prishtinë

 

Ju ftojmë që rezervimet tuaja të ardhshme t’i bëni ONLINE në PrishtinaTickets.com.

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