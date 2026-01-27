Ofendimi e denigrimi që ia bëri Malit, BBVA me zarf të zi për Rogertin – Ky është vendimi

27/01/2026 21:42

Rogert Sterkaj do të jetë në nominim në Big Brother VIP Albania, deri në fund të qëndrimit të tij në këtë format.

Ky është vendimi i marrë nga “Vëllai i Madh”.

Rogerti ka përdorur fjalor denigrues ndaj Malit, duke thënë se nuk ka gjak shqiptari.

Rogerti vazhdimisht gjatë javës i ka bërë presion psikologjik Malit, duke i bërë pyetje të njëpasnjëshme mbi raportin e tij të krisur me babain.

