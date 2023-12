OEAK: Të zhbllokohet importi i produkteve finale nga Serbia, po ndikon negativisht në brendet amerikane Një delegacion i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë u takua me Colleen Hyland, Drejtoreshë e Zyrës së Evropës Jugore dhe Qendrore në Departamentin e Shtetit Amerikan, për të diskutuar aspektet kryesore të mjedisit ekonomik të Kosovës. Gjatë takimit, përfaqësuesit e Odës Amerikane shprehën shqetësimet e tyre lidhur me angazhimin me sektorin publik në fushën e…