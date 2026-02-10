Oda Ekonomike Shqiptare: Kërkesa për dënim të ish-krerëve shkel parimet e drejtësisë ndërkombëtare
Oda Ekonomike Shqiptare ka shprehun shqetësimin e saj në lidhje me propozimin e Prokurorisë Speciale në Hagë që ish krerëve të UÇK -së të iu shqiptohet nga 45 vjet burg për secilin që në total I bie të jenë 180 vite. Në një komunikatë për media të lëshuar nga kjo Odë thuhet mes tjerash se…
Në një komunikatë për media të lëshuar nga kjo Odë thuhet mes tjerash se kërkesa e Prokurorisë Speciale në Hagë ndaj ish krerëve të UÇK -së është joproporcionale dhe bie ndesh me parimet e drejtësisë ndërkombëtare.
Oda Ekonomike Shqiptare bënë thirrje për një proces të padrejtë të pa anshëm dhe të bazuar në fakte.
Më poshtë reagimi komplet i Odës Ekonomike Shqiptare: