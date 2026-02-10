Oda Ekonomike Shqiptare: Kërkesa për dënim të ish-krerëve shkel parimet e drejtësisë ndërkombëtare

10/02/2026 13:28

Oda Ekonomike Shqiptare ka shprehun shqetësimin e saj në lidhje me propozimin e Prokurorisë Speciale në Hagë që ish krerëve të UÇK -së të iu shqiptohet nga 45 vjet burg për secilin që në total I bie të jenë 180 vite.

Në një komunikatë për media të lëshuar nga kjo Odë thuhet mes tjerash se kërkesa e Prokurorisë Speciale në Hagë ndaj ish krerëve të UÇK -së është joproporcionale dhe bie ndesh me parimet e drejtësisë ndërkombëtare.
Oda Ekonomike Shqiptare bënë thirrje për një proces të padrejtë të pa anshëm dhe të bazuar në fakte.

Më poshtë reagimi komplet i Odës Ekonomike Shqiptare:

 

 

