Oda Amerikane mirëpret formimin e Qeverisë: Ajo duhet të përqendrohet te energjia, investimet dhe reforma ekonomike
Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, ka mirëpritur themelimin e institucioneve të reja legjislative dhe ekzekutive, si një reflektim i qartë i funksionimit demokratik të vendit.
Kjo Odë ka thënë se konstituimi i shpejtë i Kuvendit të Kosovës dhe votimi i kabinetit të ri qeveritar, në përputhje me kuadrin kushtetues dhe ligjor, përbëjnë një tregues të rëndësishëm të pjekurisë politike dhe të konsolidimit institucional.
“Në këtë fazë të re të qeverisjes, Oda Amerikane thekson nevojën për një agjendë të qartë dhe të qëndrueshme reformash ekonomike, e cila do të adresonte sfidat strukturore dhe do të përshpejtonte rritjen ekonomike. Një fokus i veçantë duhet t’i kushtohet sektorit të energjisë, përfshirë diversifikimin e burimeve energjetike dhe forcimin e sigurisë energjetike të vendit, si dhe krijimit të kushteve të favorshme për investime strategjike në infrastrukturë moderne dhe energji të pastër. Po ashtu, zhvillimi i kapitalit njerëzor dhe harmonizimi i sistemit arsimor me kërkesat e tregut të punës mbeten elemente kyçe për rritjen e konkurrueshmërisë së ekonomisë së Kosovës”, thuhet në komunikatë.
Oda Amerikane ka nënvizuar rëndësinë e fuqizimit të bazës industriale edhe përmes tërheqjes së investimeve të huaja direkte, veçanërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partnerët strategjikë të Kosovës.
“Përmirësimi i klimës së të bërit biznes përmes sundimit të ligjit, sigurisë juridike, reduktimit të barrierave administrative dhe rritjes së transparencës në vendimmarrje duhet të jetë prioritet i menjëhershëm i institucioneve të reja. Duke pasur parasysh se një pjesë e konsiderueshme e reformave ekonomike kanë mbetur të vonuara për më shumë se një vit, Oda Amerikane mirëpret mundësinë që mandati i ri qeverisës të shfrytëzohet për t’i shtyrë përpara këto reforma në mënyrë të koordinuar dhe me vizion afatgjatë. Në këtë drejtim, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë bën thirrje për një bashkëpunim më aktiv dhe të qëndrueshëm ndërmjet sektorit publik dhe atij privat. Vetëm përmes dialogut të rregullt dhe partneritetit të mirëfilltë mund të sigurohet përshpejtimi i zhvillimit socio-ekonomik, rritja e mirëqenies së qytetarëve dhe forcimi i pozitës së Kosovës si një destinacion serioz dhe i besueshëm për investime”, thuhet në komunikatë. /Lajmi.net/